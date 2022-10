Ascoli-Modena 1-2, sconfitta beffa per i bianconeri al Del Duca

Sconfitta interna per l’Ascoli che cade 1-2 al Del Duca contro il Modena allontanandosi dalle prime posizioni.

Nei primi 20’ succede poco al Del Duca. Poi al 26’ arriva il primo gol: Falasco batte un calcio di punizione, serve Botteghin sul filo del fuorigioco che fa la sponda per Dionisi e firma la rete del vantaggio: confermata dopo il check del Var. L’attaccante classe ’87 è ancora pericoloso qualche minuto più tardi: al 38’ Gondo serve un cross nell’area, ancora Dionisi di testa colpisce ma il portiere devia in corner. Botteghin è tra i migliori dei suoi e sul corner successivo sfiora il raddoppio di testa. Gli uomini di Tesser partono meglio nella ripresa, al 55’ trovano la rete del pareggio con Falcinelli: controllo in corsa per l’attaccante su lancio di Gerli che col sinistro supera Guarna. Al 74’ Bellusci rimedia il secondo giallo e lascia i suoi in dieci. I padroni di casa soffrono e il Modena la ribalta all’89’ con Diaw: riparte in contropiede e supera il portiere avversario. L’attaccante era andato vicinissimo al raddoppio pochi minuti prima.

ASCOLI (3-5-2): Guarna; Bellusci, Botteghin, Quaranta; Falzerano (8‘ st Adjapong), Collocolo, Buchel, Caligara (20’ st Ciciretti), Falasco (8’ st Salvi); Dionisi (30’ st Mendes), Gondo (31’ st Lungoyi). A disp.: Baumann, Donati, Giordano, Bidaoui, Eramo, Giovane, Tavcar. All. Bucchi

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Coppolaro (24’ st. Oukhadda) , Silvestri, Pergreffi, Azzi; Magnino, Gerli (37’ st Bonfanti), Duca (32’ st Mosti); Trenolada (24’ st Panada), Marsura (4’ st Falcinelli); Diaw. A disp. Seculin, Ponsi, Giovannini, De Maio, Renzetti, Piacentini. All. Tesser

ARBITRO: Serra di Torino

RETI: 26’ pt Dionisi (A), 9’ st Falcinelli (M), 44’ st Diaw (M)

NOTE: ammoniti Tremolada (M), Pergreffi (M). Espulso al 30’ st Bellusci (A) per somma di ammonizioni. Spettatori 6.059 (3.912 abbonati) per un incasso di 49.653,70 € (rateo abbonamenti 31.165,70 €). Rec. 2’ pt, 4’ st