Ascoli-Monza 1-1, Sottil: Rammarico per non aver vinto

Al termine della partita Mister Sottil ha commentato così il pareggio ottenuto col Monza.

“C’è rammarico per non aver fatto bottino pieno perché i ragazzi lo meritavano, prendiamo questo pareggio, frutto di un’ottima prestazione e ci prepariamo per Reggio. Peccato per il gol subìto su calcio piazzato, hanno calciato una bella punizione, sul rimbalzo non siamo stati pronti”.

Il tecnico ha commentato anche il gesto di Dionisi, che ha fatto battere il calcio di rigore a Sabiri:

“Dionisi è capitano a 360 gradi, in campo e fuori, oggi ha fatto un gesto che non so quanti avrebbero fatto. è il segnale che un po’ di tempo fa hanno riaccettato Sabiri. Il gesto di cedergli il rigore è stato bellissimo, sono cose che mi riempiono di orgoglio e soddisfazione”.