Ieri mattina i bianconeri hanno svolto una seduta di allenamento al Picchio Village: dopo aver diviso il gruppo in due, il vice allenatore Bazeu ha impegnato i calciatori in una seduta di forza in palestra e in una tattica sul campo. Si sono allenati a parte Tofanari, Malle e Vellios. Quest’ultimo, sempre stamattina, si è sottoposto a una visita pneumologica di controllo, il cui esito positivo ha dato il lasciapassare per la ripresa, seppur graduale, dell’attività fisica e tecnica.

Domani mattina il gruppo squadra si sottoporrà a un nuovo ciclo di tamponi presso il Biolab. Negativi quelli svolti ieri.

Oggi giornata di riposo: la preparazione riprenderà lunedì alle ore 15:00 al Picchio Village.

Tutti gli allenamenti della squadra si svolgono, per ragioni di sicurezza, a porte chiuse.