Ascoli-Palermo 0-1, Viali: Sconfitta che fa davvero male

Questo il commento di Mister Viali al termine di Ascoli-Palermo.

“Questa sconfitta fa ancora più male perché c’è da considerare la partenza difettosa del campionato. Oggi abbiamo affrontato una squadra forte e ce la siamo giocata alla pari, l’Ascoli è stato coraggioso in fase di non possesso e nello sviluppo nel gioco. Il gol avversario è stata una mazzata perché nella ripresa il Palermo ha fatto veramente poco. La classifica non ci piace e non è giusta per come sta crescendo la squadra. Voglio restare focalizzato sul percorso iniziato venti giorni fa, anche nella sconfitta di Bolzano la squadra era cresciuta, oggi faccio fatica a trovare errori. L’errore più grave, che ha condizionato il risultato, è stato prendere un contropiede a 3’ dalla fine in una situazione semplice. Dobbiamo fare un salto di qualità nella mentalità e i ragazzi devono pensare che non bastano due partite per azzerare la partenza di campionato ad handicap. Tengo a ringraziare il pubblico, che a fine partita ci ha dato virtualmente una pacca sulle spalle; per quanto ci stanno dando i tifosi dico che dobbiamo uscire velocemente da questa posizione di classifica”.