Ascoli-Palermo 1-2, non basta il gol di Forte all’esordio

Ancora un ko e momento no per l’Ascoli che perde in casa contro il Palermo.

Quando l’esperienza fa la differenza, anche in Serie B. Quella di Matteo Brunori, ancora protagonista di giornata: il gol dell’1-0, il rigore sbagliato sull’1-1, il 2-1 finale dal nulla (e con deviazione di Simic). La punta aggancia Cheddira in testa alla classifica capocannonieri, il suo Palermo espugna Ascoli e sale in classifica al nono posto, agganciando il Pisa in zona playoff con 31 punti. I bianconeri di Bucchi (terza sconfitta in quattro gare) escono sconfitti dopo il pari di settimana scorsa contro la Spal.

Non è bastata la rete del neoarrivato Forte, che entra e dopo un minuto va a segno per il momentaneo pari.