Ascoli-Parma 0-0, Sottil: Importante avere continuità di risultati

Al termine della partita col Parma Mister Sottil ha parlato in conferenza stampa del pareggio ottenuto contro il Parma.

“E’ importante dare continuità di prestazione e di risultato, lo stiamo facendo, oggi l’ennesima prestazione interpretata bene, nonostante le difficoltà del campo e dell’avversario. Il Parma è una squadra forte, guidata da un allenatore, Iachini, di grande esperienza e qualità. La mia squadra è stata all’altezza della situazione, portiamo a casa un punto, non abbiamo subito gol, tutti aspetti positivi, andiamo avanti per la nostra strada. Abbiamo consapevolezza di essere una squadra che se la gioca con tutti, competitiva in tutte e due le fasi, abbiamo ancora margini di crescita, mi piace molto la mentalità che abbiamo di interpretare a livello tattico e motivazionale ogni singola partita. Oggi l’Ascoli per quello che ha detto il campo avrebbe meritato qualcosa in più”.