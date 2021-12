Ascoli-Parma, i convocati di Sottil per la sfida del Del Duca

Sono 24 i bianconeri convocati da Mister Sottil per il match di oggi pomeriggio col Parma, in programma alle ore 14:00 al “Del Duca” di Ascoli e valido per la 16^ giornata di andata del campionato di Serie BKT.

PORTIERI: 12 Bolletta, 1 Leali, 22 Raffaelli

DIFENSORI: 24 Avlonitis, 6 Baschirotto, 33 Botteghin, 3 D’Orazio, 5 Felicioli, 15 Quaranta, 2 Salvi, 4 Tavcar

CENTROCAMPISTI:77 Buchel, 8 Castorani, 18 Collocolo, 27 Eramo, 36 Franzolini, 37 Maistro, 10 Sabiri, 30 Saric

ATTACCANTI: 26 Bidaoui, 40 De Paoli, 9 Dionisi, 11 Iliev, 29 Palazzino

Indisponibili: Caligara, Donis, Fabbrini, Guarna, Petrelli, Spendlhofer

Squalificati: nessuno

Diffidati: Dionisi, Eramo, Sabiri