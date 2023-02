Ascoli-Perugia 1-0, il derby del Centro Italia è bianconero

Vince l’Ascoli il derby del Centro Italia contro il Perugia sfruttando la scossa del cambio di allenatore della settimana.

Gara bloccata al Del Duca, poche occasioni e tanti contrasti in mezzo al campo. Le squadre sono poco precise e non riescono a essere pericolose negli ultimi metri. Dopo l’esonero di Bucchi, sulla panchina dell’Ascoli c’è Breda. Forte e Gondo fanno tanto movimento in avanti, ma non impegnano Gori. Al 35’ la formazione di Castori spreca una buona occasione: Matos parte in contropiede, non controlla bene il pallone, serve Kouan che spara alto. I ritmi si alzano nel secondo tempo. Al 52’ Kouan fa il velo per Lisi, il centrocampista la piazza sul palo lontano, Leali vola e tocca in corner. Al 60’ arriva il primo gol della sfida: Collocolo servito al limite dell’area fa partire la conclusione deviata da Dell’Orco, la traiettoria beffa Gori e l’Ascoli passa in vantaggio. Il Perugia fatica a reagire, i padroni di casa gestiscono il vantaggio. All’85’ arriva lo squillo di Capezzi che sfiora il palo alla sinistra di Leali. Il risultato non cambia, torna a vincere l’Ascoli: l’ultimo successo era arrivato il 18 dicembre contro il Cosenza. Resta in zona playout il Perugia.