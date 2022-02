Ascoli-Perugia, al Del Duca decisivo il gol di Lisi

L’Ascoli perde il derby del Centro Italia contro il Perugia al termine di una sfida molto equilibrata.

Al “Del Duca” decide un bel calcio di punizione di Francesco Lisi, che al 26’ realizza il terzo gol in campionato con un piazzato sopra la barriera. Leali immobile e tre punti ai ragazzi di Alvini, che tra l’altro non vincevano da 4 partite (contro il Vicenza l’ultimo successo, il 3 dicembre). Gli umbri controllano il match agevolmente, soffrono poco e sfiorano la rete già al minuto 20: palo di De Luca con il sinistro. Poi passano in vantaggio con Lisi (fallo di Falasco su Matos). La ripresa è un monologo biancorosso. Matos va vicino al 2-0 al 63’, sinistro di poco fuori dopo un errore di impostazione di Quaranta. Sottil le tenta tutte: dentro il diciottenne Palazzino, De Paoli, D’Orazio, Collocolo e Tsadjout. Niente. L’Ascoli chiude la gara con zero conclusioni nello specchio della porta e nessuna parata da parte di Chichizola. Dopo due successi di fila, inoltre, i bianconeri cadono in casa e restano al nono posto. Il Perugia, invece, accorcia a -1 dalla zona playoff. Dopo tre pareggi e una sconfitta gli umbri festeggiano il successo. Alvini a 31 punti, Sottil a 32.

ASCOLI (4-3-2-1): Leali; Salvi, Bellusci, Quaranta, Falasco (1’ st D’Orazio); Saric (20’ st Collocolo), Caligara, Maistro (30’ st Palazzino); Ricci (10’ st Tsadjout), Bidaoui; Iliev (20’ st De Paoli). A disp. Bolletta, Guarna, Tavcar, Baschirotto, Paganini, Eramo, Buchel. All. Sottil.

PERUGIA (3-5-2) Chichizola; Sgarbi, Angella, Dell’Orco; Falzerano (31’ st Ferrarini), Segre, Santoro, Kouan (42’ st Burrai), Lisi (20’ st Beghetto); Matos (20’ st Olivieri), De Luca (31’ st Carretta). A disp. Fulignati, Rosi, Gyabuaa, Murgia, Ghion, D’Urso, Ferrarini, Zanandrea. All.: Alvini

ARBITRO: Marcenaro di Genova

RETI: 26’ pt Lisi (P)

NOTE: ammoniti Angella (P), Iliev (A), Matos (P), Falasco (A), De Luca (P), Santoro (P), Caligara (A). Spettatori 3.374 per un incasso di 30.283,00 €. Rec. 2’ pt, 4’ st.