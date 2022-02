Ascoli-Perugia, Sottil: Dovevamo essere più concreti e determinati

Mister Sottil a fine partita ha commentato così la sconfitta subita col Perugia a causa di un gol di Lisi a metà della prima frazione di gioco.

“Abbiamo perso qualche duello, dovevamo essere più determinati, mentre il Perugia ha fatto duelli uomo contro uomo a tutto campo; abbiamo perso su un calcio piazzato e in quella occasione forse avremmo dovuto essere più energici sulla barriera. Non ricordo grandi parate di Leali o grandi forcing del Perugia. Sembra che in casa abbiamo una preoccupazione che non deve esserci. Nella fase offendente, nell’uno contro uno, mi aspettavo qualcosa in più da parte nostra”.