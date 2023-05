Ascoli-Pisa 2-1, vittoria pesante in ottica play off

L’Ascoli trova tre punti pesanti che lo rilanciano in chiave play off vincendo contro il lanciatissimo Pisa.

Sotto la pioggia in terra marchigiana i ritmi sono lenti: al 16’ Rus tenta di impensierire i bianconeri su punizione, parabola da dimenticare. L’Ascoli prova a rispondere su corner all’azione successiva, col colpo di testa di Botteghin che però termina a lato di poco. La chance più ghiotta è di marca bianconera al 39’, con l’incornata di Dionisi che chiama Nicolas al colpo di reni. A inizio ripresa il vantaggio ascolano grazie a Pedro Mendes che devia quel tanto che basta la punizione di Caligara. Timida reazione dei toscani, i bianconeri ringraziano e raddoppiano al 74’: Marsura ribadisce in rete dopo il destro di Gondo respinto dalla difesa ospite. Accorcia il Pisa all’82’ coi subentrati: Gliozzi favorisce la battuta al volo di Masucci che riapre il discorso ma non basta.