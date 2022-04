Ascoli-Pordenone 1-0, vittoria di misura per i bianconeri

Vittoria di misura dell’Ascoli che batte il Pordenone al Del Duca e rimane sopra il treno che corre per i play off promozione.

Poche occasioni e nessun gol nel primo tempo del Del Duca. Buona chance per gli ospiti al 12’ con Cambiaghi, che prova la conclusione sul primo palo: sicura la risposta di Guarna. La chance per i bianconeri arriva al 37’ con Iliev, che calcia alto a pochi passi dalla porta. Il muro ospite cade all’84’: il colpo di testa di Baschirotto porta la squadra di Sottil in vantaggio. Per l’Ascoli, successo fondamentale in chiave playoff.

Il tabellino

ASCOLI-PORDENONE 1-0 (primo tempo 0-0)

ASCOLI (4-3-1-2): Guarna; Salvi, Botteghin, Bellusci, Falasco; Saric (15′ st Collocolo), Eramo (22′ st Buchel), Caligara (31′ st Baschirotto); Ricci (22′ st Paganini); Iliev (15′ st Bidaoui), Tsadjout.

A disposizione: Leali, Bolletta, Tavcar, Palazzino, Franzolini, De Paoli, Fontana. All.Sottil.

PORDENONE (4-3-3): Bindi; Zammarini, Bassoli, Dalle Mura, Anastasio (11′ st El Kaouakibi); Gavazzi, Torrasi (42′ st Sylla), Lovisa; Cambiaghi, Butic (26′ st Candellone), Di Serio (12′ st Mensah).

A disposizione: Fasolino, Sabbione, Stefani, Barison, Pellegrini, Onisa, Vokic. All. Tedino.