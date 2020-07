Ascoli-Pordenone 2-2, pari di cuore al Del Duca

Pari di cuore per l’Ascoli che pareggia per 2-2 in casa contro il lanciatissimo Pordenone.

Non serve nemmeno un minuto ai neroverdi per passare in vantaggio: l’azione è confusa, ma dopo un paio di rimpalli Bocalon insacca prontamente. Lo sprint non si ferma però allo 0-1 e dopo una ventina di minuti gli ospiti riescono addirittura a ripetersi, raddoppiando questa volta con Pobega che incrocia bene dall’interno dell’area. I marchigiani riescono poi a riprendersi dal doppio svantaggio con il passare dei minuti e nel finale del primo tempo gettano le basi per una rimonta grazie al gol di testa di Ninkovic su cross di Cavion. Questi presupposti non sono vani e infatti al rientro dagli spogliatoi è ancora il numero 11 serbo ad andare in gol, con una gran botta di destro che cambia direzione davanti alla porta a causa di una deviazione.

ASCOLI (3-4-1-2): Leali; Gravillon (30′ st Ferigra), Brosco, Ranieri; Andreoni (15′ st Pucino), Cavion, Brlek (15′ st Petrucci), Padoin; Morosini (11′ st Eramo); Scamacca, Ninkovic (30′ st Trotta). A disp. Marchegiani, Valentini, Troiano, Maurizii, Matos, De Alcantara, Costa Pinto. All. Dionigi

PORDENONE (4-3-1-2): Di Gregorio; Semenzato, Vogliacco, Camporese, Gasbarro (36′ st Almici); Mazzocco, Pasa, Pobega (40′ st Zammarini); Gavazzi (20′ st Misuraca); Bocalon (40′ st Candellone), Ciurria (20′ st Strizzolo). A disp. Bindi, Passador, Stefani, Burrai, Chiaretti, Tremolada, Bassoli. All. Tesser

ARBITRO: Serra di Torino

RETI: 1′ pt Bocalon (P), 22′ pt Pobega (P), 44′ pt e 3′ st Ninkovic (A)

NOTE: ammoniti Ranieri (A), Mazzocco (P), Andreoni (A), Vogliacco (P). Rec. 1′ pt, 5′ st.