Ascoli, presentato il mister Davide Dionigi

Ieri pomeriggio, presso la sede sociale di Corso Vittorio Emanuele, si è svolta la conferenza stampa di presentazione di Mister Dionigi. Al suo fianco il Presidente Neri e il Direttore Sportivo Bifulco. In collegamento da Roma Patron Pulcinelli. Presenti in platea il Vice Presidente Caffaro e il collaboratore del neo allenatore Hiroshi Komatsuzaki.

Il Presidente Neri, dopo aver rivolto l’in bocca al lupo al tecnico uscente Abascal ha dichiarato:

“Abbiamo nove partite che sono nove battaglie, la nostra attenzione deve essere concentrata solo su questo. Chiedo alla Società, alla squadra, allo staff, ai media, agli stakeholder, a tutti coloro che amano l’Ascoli un “lockdown” delle analisi e delle responsabilità, fermo restando che la responsabilità di questa situazione se le prende interamente la Società. Sarà tempo di fare le analisi a fine campionato, ma non ora, in questo periodo dobbiamo essere determinati, umili, uniti, rispettosi degli avversari, ma dobbiamo centrare l’obiettivo del mantenimento della categoria. E noi la manterremo”.

DS Bifulco: “Ringrazio Abascal, gran brava persona e buon allenatore. Oggi presentiamo Dionigi, abbiamo ritenuto opportuno spostare il tema tecnico-tattico su un altro tipo di idea di gioco e su una persona che pensiamo possa aiutarci a mantenere la categoria. Conosco Davide, il suo carattere, la sua voglia, la capacità di affrontare le sfide ed è stato quindi per me facile puntare sull’uomo e sul tecnico. Si è misurato in piazze difficili e importanti, sono sicuro che riuscirà a dare il meglio di sé, nonostante le difficoltà che ci si presenteranno davanti. Non ha esitato neanche un secondo ad accettare, lo ringrazio per l’immediatezza, con la quale ha colto l’occasione, gli auguro buon lavoro. Chiedo compattezza all’ambiente, mettiamo da parte le vicende passate, guardiamo avanti, abbiamo l’obiettivo a portata di mano e non possiamo sottrarci o disperdere energie a pensare ad altro”.

Mister Dionigi: “Grazie alla proprietà, che mi ha dato una grande possibilità, quella di poter allenare in una grandissima piazza, non tanto per quello che è stata in passato calcisticamente, ma per l’ardore, l’attaccamento e la fame di calcio che ha, aspetti riscontrati ogni volta che sono venuto qui da avversario, da allenatore o giocatore. Sono certo che ripagherò la fiducia nel migliore dei modi, con la massima umiltà nel catapultarmi in una situazione che può sembrare non semplice, ma che può avere, se gestita bene, risvolti interessanti. Dire le solite frasi, ‘impegno’, ‘ce la metteremo tutta’, ‘col lavoro se ne viene fuori’ è retorica, non sono uno da luoghi comuni, dobbiamo abbassare la testa, io per primo, e devo trasmettere questo ai miei ragazzi, che ho avuto il piacere di iniziare a conoscere a livello morale. Una moralità, che ho chiesto loro di tirare fuori, un orgoglio che ci deve portare a venire fuori da questa situazione, che questa Società – per quel poco che l’ho conosciuta – e questa tifoseria non meritano. In poco tempo ho riscontrato una voglia di uscire da questa situazione, una disponibilità e un senso di rivalsa, è una squadra che è reduce da cinque sconfitte nelle ultime sei partite e quindi l’aspetto mentale diventa fondamentale”.

In collegamento da Roma è intervenuto Patron Pulcinelli: “Non conoscevo Dionigi, l’ho conosciuto in quindici minuti di telefonata e mi ha convinto che possa essere lui l’uomo della salvezza, siamo tutti insieme a lottare, a fare quel qualcosa in più che possa servire a far restare la squadra e la Società in B; il nostro gruppo di giocatori credo non sia secondo a moltissime squadre della categoria, probabilmente i tumulti societari e i cambiamenti non hanno creato la tranquillità giusta che serve, ora abbiamo nove finali, le prime tre fondamentali. Do il benvenuto al Mister, sono certo che con umiltà, passione, atteggiamento di leadership oltre che da bravo tecnico serve la sua parte umana e sono certo saprà trascinare i ragazzi all’obiettivo. Grazie al DS Bifulco, che ci ha aiutati a scegliere il Mister”