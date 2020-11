Ascoli, presidente Neri: Tutti uniti intorno a Delio Rossi

A seguito della nomina del nuovo allenatore, il Presidente Carlo Neri ha così dichiarato.

“Auguriamo le migliori fortune a Valerio Bertotto e diamo il benvenuto a Delio Rossi, un allenatore che, siamo certi, possa bene interpretare lo spirito dell’Ascoli. Invito tutti, Tifosi, giornalisti, addetti ai lavori e calciatori a stringersi al nuovo tecnico e alla Società per procedere tutti uniti in un percorso, finalizzato all’ottenimento di migliori risultati”.

Con il neo tecnico arrivano anche i collaboratori Fedele Limone e Domenico Botticella. Delio Rossi, 60 anni, riminese, allena dal 1990 ed in carriera ha guidato, tra le altre, Pescara, Salernitana (dove ha vinto un campionato di serie B), Lazio, Genoa, Foggia, Fiorentina, Atalanta, Sampdoria, Palermo, Lecce e Bologna. Recentemente ha anche avuto un’esperienza all’estero al Levski Sofia, finendo terzo in campionato e perdendo ai rigori la finale di coppa di Bulgaria.

Una carriera segnata dalla conquista della Coppa Italia nella stagione 2008-2009 con la Lazio, ma anche dall’aggressione al calciatore Adem Ljajić avvenuta il 2 maggio 2012 quando allenava la Fiorentina: episodio che gli costò l’esonero e la squalifica per tre mesi.