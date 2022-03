L’Ascoli Calcio informa che, dalle ore 16:00 di lunedì 28 marzo, sono in vendita online e nei punti vendita autorizzati i biglietti per assistere ad ASCOLI-PORDENONE, partita valida per la 13^ giornata di ritorno del campionato di Serie BKT, in programma sabato 2 aprile, alle ore 14:00, al Del Duca di Ascoli Piceno.

Prezzi e punti vendita sono consultabili all’interno della sezione del sito “Biglietteria-Prezzi” al link https://www.ascolicalcio1898.it/prezzi-biglietti/. Il biglietto potrà essere presentato all’ingresso sia in formato cartaceo che su smartphone. Per l’accesso allo stadio si invitano i tifosi a rispettare lo slot di 45′, se indicato sul biglietto.

Sarà consentito l’accesso all’impianto esclusivamente agli spettatori in possesso Verde COVID–19 da vaccinazione, guarigione o test (cosiddetto Green Pass Base). Tale disposizione non si applica ai soggetti di età inferiore ai dodici anni. E’ obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.

UNDER 14

Facendo seguito a quanto stabilito dalla Legge 4 aprile 2007 n. 41, che prevede il rilascio di biglietti gratuiti ai minori di 14 anni (accompagnati da un parente fino al quarto grado) per il settore individuato dai club (al Del Duca in Curva Nord), la DISTRETTI ECOLOGICI per ogni match casalingo mette a disposizione 100 biglietti gratuiti per gli Under 14 nel settore TRIBUNA MAZZONE, sempre contestualmente all’acquisto del biglietto da parte dell’accompagnatore.

I tagliandi omaggio per assistere ad ASCOLI-PORDENONE potranno essere ritirati soltanto presso lo Store dell’Ascoli Calcio in via Cairoli.