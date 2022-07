Ascoli-Recanatese, grande flusso di tifosi oggi per l’amichevole

L’amichevole Ascoli-Recanatese, in programma oggi sabato 30 luglio, alle ore 17:30, si disputerà al “Campo Nuovo” di via D’Annunzio a Porto San Giorgio. La variazione del luogo dell’incontro, inizialmente fissato al “Pelloni”, si è resa necessaria per le numerose richieste di partecipazione, fatte pervenire dai tifosi al Club bianconero.

“Molti tifosi ci hanno contattati e la capienza del Pelloni non avrebbe potuto soddisfare le richieste” – ha dichiarato il Direttore Generale Domenico Verdone – Così, in accordo col Comune di Porto San Giorgio e grazie alla disponibilità del Sindaco Valerio Vesprini e del suo staff, abbiamo lavorato in questi giorni per far sì che il terreno di gioco del “Campo Nuovo” fosse al meglio per la disputa dell’incontro. Al di là dell’aspetto meramente sportivo, legato alla necessità dello staff tecnico di disputare un’amichevole precampionato, quello che mi preme sottolineare è l’importanza che tutto il territorio marchigiano di fede bianconera riveste per l’Ascoli. Porto San Giorgio è un feudo di tifosi e disputare quest’incontro significa avvicinarci ancor più alla nostra gente. La volontà dell’Ascoli è di rendere queste iniziative un’abitudine nel corso della stagione perché la vicinanza della squadra ai tifosi dei territori limitrofi rafforza sensibilmente il legame già esistente. Un pensiero lo rivolgo anche all’avversario: questa partita vuole essere anche un tributo alla Recanatese, un club che ha raggiunto lo storico traguardo della promozione in C e che il prossimo anno festeggerà i suoi primi 100 anni”.