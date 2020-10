Ascoli-Reggiana, Bertotto: Vittoria del gruppo

Al termine della sfida con la Reggiana, Mister Bertotto ha commentato così la prima vittoria stagionale dell’Ascoli.

“Una vittoria meritata, che vede finalmente gioire un gruppo che sta lavorando molto bene, la vittoria è di questi ragazzi e della gente che era allo stadio e che ci ha dato una grande mano. Sul finale può aver influito la stanchezza, abbiamo giocato tre giorni fa e quindi può essere scesa quell’aggressività, necessaria per mantenere il più lontano possibile l’avversario. Anche oggi abbiamo creato molto, finalizzando molto meno di quello che abbiamo prodotto. Nel primo tempo abbiamo fatto due gol, potevamo chiuderla e in questo dobbiamo migliorare per non arrivare a vivere finali thrilling. La dedica per questa prima vittoria in B alla guida dell’Ascoli è per la squadra perché riuscire a creare in così poco tempo le situazioni positive per affrontare un campionato difficile come quello di B, amalgamarsi e dimostrare di essere squadra con un profilo notevole non è cosa da poco e, quindi il mio applauso e la mia dedica vanno ai ragazzi”.