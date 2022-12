Ascoli-Reggina 0-1, Bucchi: Sconfitta immeritata

Al termine della partita questo il commento di Mister Bucchi della sconfitta subita dal suo Ascoli contro la Reggina a chiudere questo girone di andata contraddistinto da fasi alterne.

“La Reggina è stata brava a vincere la partita senza aver fatto tiri in porta, è stata una gara da 0-0, ci sono mancate furbizia e la zampata vincente. E’ stata una sconfitta immeritata contro un’ottima squadra, dalle grandi qualità. Un punto ci avrebbe dato continuità”.

Ora la pausa in attesa del girone di ritorno che sarà decisivo nella primavera per indicare le reali ambizioni della compagine marchigiana per ambire alla serie A.