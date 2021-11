Ascoli, Salvi: Contento per il gol e vittoria contro il Pordenone

Questo il commento di Alessandro Salvi, che al Teghil di Lignano Sabbiadoro ha siglato la sua prima rete in maglia bianconera.

“Sono contento per il gol, ma soprattutto per i tre punti; non era una partita facile contro un avversario che doveva cercare in tutti i modi di vincere. Lavoriamo molto sui calci piazzati, oggi è andato tutto bene, in occasione del gol mi ha messo dentro una grande palla Maistro, ho preso bene il tempo e sono riuscito a fare gol. Portiamo a casa tre punti pesanti”.

Tre punti fondamentali che hanno proiettato in zona play off i bianconeri.