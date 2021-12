Ascoli, Sottil: Contro la Cremonese sarà una bellissima partita

Interrotta a Cittadella la striscia di risultati positivi, Mister Sottil torna a parlare alla vigilia della sfida di domani con la Cremonese.

“Abbiamo archiviato lo scivolone di Cittadella, domani arriva la Cremonese, una squadra forte, che in rosa ha giocatori di qualità e di esperienza, che hanno vinto anche la categoria, come Ciofani. Sono allenati da un bravissimo allenatore, Fabio Pecchia, che conosco molto bene; l’anno scorso ha fatto un grande lavoro e lo sta mantenendo quest’anno. Sarà una bella partita, l’abbiamo preparata con grande determinazione e applicazione, con la consapevolezza che dobbiamo tornare a fare punti e offrire una prestazione da Ascoli, come nelle ultime partite, ad eccezione di Cittadella, dove non abbiamo fatto bene. E’ stata un’ottima settimana di lavoro, con l’atteggiamento giusto, c’è stato un confronto schietto come sempre coi ragazzi, la risposta sul campo è stata ottima e quindi siamo molto concentrati per fare bene domani. Il Covid? Abbiamo ancora qualche positivo, qualcun altro si è negativizzato, ma deve fare tutto un procedimento di esami per poter rientrare, è un problema di tutto il mondo, in Premier gli allenatori hanno chiesto l’intervento della Lega per stoppare il campionato. Il Covid è una brutta bestia, con cui dovremo convivere per tanto.

E’ vero, mancano tre partite alla fine dell’anno, ma quella più importante e sulla quale siamo concentrati è quella di domani, vogliamo offrire una grande prestazione e ottenere un grande risultato, il resto non conta.

Sarà una partita speciale, l’ultima dell’anno in casa, davanti ai nostri tifosi, coincide con l’anniversario della morte di Costantino Rozzi, un glorioso Presidente di questa gloriosa Società, sarà un motivo in più per fornire una prestazione da vero Ascoli, da Ascoli maschio, come sarebbe piaciuto a lui. Quindi anche per questo motivo dobbiamo assolutamente offrire una grande prestazione e portare a casa un risultato importante”.