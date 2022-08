Ascoli-Spal 1-1, botta e risposta al Del Duca nel sabato di B

Continua ad essere in vigore la legge del fattore campo per l’Ascoli che pareggia contro la Spal dopo il successo si settimana scorsa.

Il Del Duca è fortunato. Gli unici due gol del sabato di B si vedono qui. Vantaggio Ascoli al 20′: contatto Tripaldelli-Gondo dentro l’area, Gariglio non ha dubbi e fischia il penalty. Lo stesso Gondo si palesa sul dischetto e non sbaglia. Primo gol in campionato per l’ex punta della Fiorentina, vecchio protagonista del reality show “Calciatori – Giovani Speranze”. La supremazia dura poco, però. Al 27’ Maistro, ex di giornata, tre reti con l’Ascoli l’annata scorsa, trova il pari con uno scavetto forte e preciso. Nella ripresa succede poco: al 48’ destro di Moncini di poco a lato, poi solo un paio di sortite bianconere. Ascoli a 4 punti, Spal a uno.