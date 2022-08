Ascoli-Spal 1-1, Bucchi: La squadra sta crescendo

Mister Bucchi, al termine della partita con la Spal, ha commentato così la prestazione dei bianconeri dell’Ascoli ieri sera.

“Sto vedendo una squadra che sta crescendo e i ragazzi fanno in partita quello che proviamo in allenamento. Stasera abbiamo fatto tanti errori e, quando succede contro squadre molto aggressive, finisci per facilitare l’avversario. Poi, soprattutto nel secondo tempo, siamo venuti fuori, anche grazie alla buona condizione fisica e credo che abbiamo avuto 6-7 corner a favore e oltre dieci occasioni, oltre a quella nitida di Dionisi. Nel primo tempo abbiamo sbagliato un po’ troppo, ma stasera ai punti avremmo meritato di vincere”.