Ascoli-Spal, Sottil: Consapevoli degli errori commessi a Frosinone

Mister Sottil, alla vigilia della partita con la Spal, ha analizzato il momento dei bianconeri soffermandosi sullo spirito con cui la squadra dovrà approcciare la sfida con gli estensi.

“Ci siamo preparati molto bene, confrontandoci come facciamo sempre. Siamo usciti da questo confronto consapevoli che a Frosinone è stata una battuta d’arresto, ma anche consci dei nostri mezzi. Questa squadra ha mezzi importanti, sta facendo un buon cammino, abbiamo l’obiettivo di giocare domani una bella partita, fare una grande prestazione e, di conseguenza, portare a casa il risultato.

Abbiamo archiviato vittorie e pareggi, lo stesso abbiamo fatto con la partita di Frosinone che fa parte del passato. Dal primo giorno abbiamo ragionato così, abbiamo un obiettivo davanti, la Spal, giocheremo a casa nostra, di fronte ai nostri tifosi, con la concentrazione e cattiveria agonistica. Ai ragazzi ho chiesto di forgiare sempre più la nostra identità senza pensare all’avversario, per il quale abbiamo sempre massimo rispetto. Proprio dopo una battuta d’arresto devi essere lucido e fermo, consapevole che quella partita non ha spostato nulla, non è successo nulla, sappiamo benissimo dove dobbiamo migliorare, ci abbiamo lavorato e sono certo che avremo un bell’approccio e faremo una grande prestazione. Abbiamo qualche acciaccato, c’è chi ha avuto discontinuità di allenamento, farò delle valutazioni fra chi inizia la partita e chi subentra”.