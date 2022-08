Ascoli-Ternana 2-1, l’era Bucchi comincia con una vittoria

L’Ascoli bagna l’esordio dell’era Bucchi con una vittoria contro la Ternana alla vigilia di Ferragosto.

ASCOLI (4-3-3): Leali; Donati, Botteghin, Bellusci, Giordano (40’ st Falasco); Collocolo, Buchel (40’ st Eramo), Caligara (25’ st Saric); Lungoyi (22’ st Falzerano), Gondo, Bidaoui (40’ st Ciciretti). A disp. Bolletta, Guarna, Simic, Quaranta, De Paoli, Giovane, Fontana. All. Bucchi

TERNANA (4-3-2-1): Iannarilli; Diakitè, Bogdan, Capuano, Martella; Agazzi (23’ st Paghera), Di Tacchio (32’ st Proietti), Palumbo (37’ st Rovaglia); Pettinari (23’ st Falletti), Partipilo; Donnarumma (1’ st Favilli). A disp. Krapikas, Sorensen, Capanni, Cesar, Spalluto, Defendi, Celli, Corrado. All. Lucarelli

ARBITRO: Cosso di Reggio Calabria

RETI: 14’ pt Botteghin (A), 31’ pt Collocolo (A), 31’ st Favilli (T)

NOTE: ammoniti Leali (A), Palumbo (T), Bogdan (T), Ciciretti (A), Paghera (T), Diakite (T). Spettatori 8.456 (3.648 abbonati) per un incasso di 97.155,41 € (rateo abbonamenti 29.225,41 €). Rec. 1’ pt, 5’ st