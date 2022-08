Ascoli-Ternana, i 24 convocati di Bucchi per l’esordio in campionato

Esordio dell’Ascoli del nuovo corso Bucchi dopo l’ottima stagione scorsa che ha portato i bianconeri ai play off accarezzando il sogno del ritorno in Serie A dopo 16 anni dall’ultima apparizione.

Sono 24 i convocati di Mister Bucchi per la partita con la Ternana, in programma domani alle 20:45 al Del Duca e valida per la 1^ giornata del Campionato di Serie B 2022/23 che inizia in questo week end di Ferragosto.

PORTIERI: 12 Bolletta, 13 Guarna, 1 Leali

DIFENSORI: 55 Bellusci, 33 Botteghin, 20 Donati, 54 Falasco, 21 Giordano, 5 Quaranta, 4 Simic

CENTROCAMPISTI: 77 Buchel, 8 Caligara, 18 Collocolo, 27 Eramo, 99 Fontana, 32 Giovane, 30 Saric

ATTACCANTI: 26 Bidaoui, 10 Ciciretti, 17 De Paoli, 23 Falzerano, 15 Gondo, 7 Lungoyi, 29 Palazzino

Indisponibili: Salvi, Tavcar

Squalificati: Dionisi