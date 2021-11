Ascoli, ufficializzata la nuova composizione del CDA

In seguito alle novità societarie sulla proprietà delle azioni del club l’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica che ieri pomeriggio si è tenuta in video conferenza la riunione degli azionisti del Club bianconero per la composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Di seguito il nuovo CdA insediatosi in data odierna:

Carlo Neri – Presidente

Roberta Pulcinelli – Vice Presidente (Ferinvest Italia S.r.l.)

Andrea Di Maso – Vice Presidente (Ferinvest Italia S.r.l.)

Antonio Buonfiglio – Vice Presidente (Rabona)

Andrea Passeri – Vice Presidente (Distretti Ecologici)

Andrea Leo – Consigliere Delegato (Ferinvest Italia S.r.l.)

Massimiliano Mostacchia – Consigliere (Ferinvest Italia S.r.l.)

Daniela Mancinelli – Consigliere (North Sixth Group)

Paolo Carito – Consigliere (North Sixth Group).