Ascoli, “Una città in movimento” in occasione della Giornata dell’attività fisica

ASCOLI – Mercoledì 6 aprile si celebra in tutto il continente la Giornata mondiale dell’attività fisica. Si tratta di un riconoscimento internazionale per sottolineare l’importanza di promuovere uno stile di vita attivo e la pratica di regolare attività fisica, in tutta la popolazione e in ogni fase della vita. L’iniziativa, sostenuta dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, è promossa dal network internazionale AgitaMundo.

Proprio per questo l’Unione Sportiva Acli Marche Aps rinnova l’invito a partecipare all’iniziativa “Una città in movimento” in programma proprio il 6 aprile alle ore 21 con partenza da Piazza Immacolata ad Ascoli Piceno nell’ambito del progetto “Sport senza età” patrocinato dall’amministrazione comunale.

In programma c’è una camminata della durata di un’ora (come in tutti i mercoledì sera dell’anno). Le finalità del progetto sono quelle di utilizzare il movimento come farmaco naturale e dunque incentivare persone di ogni età a praticare attività fisica. Durante la manifestazione sono applicati il protocollo e le linee guida U.S. Acli nazionale di contenimento Covid19. Ai partecipanti si consigliano abbigliamento e calzature comode, di portare una bottiglietta d’acqua ed una torcia. Per informazioni si può contattare il numero 3442229927. La partecipazione è gratuita. “Pratica attività fisica regolarmente – dice il presidente regionale dell’Unione Sportiva Acli Marche Aps Giulio Lucidi – e a ogni età significa fare una scelta di salute”.