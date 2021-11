Ascoli-Vicenza 2-0, il Picchio torna ad assaggiare la vittoria

Torna alla vittoria l’Ascoli dopo un periodo molto difficile senza successi.

Gli ospiti attaccano nei primi minuti di gara. La difesa non è attenta, Dionisi al 20’ sfrutta una disattenzione degli avversari e firma il vantaggio. La risposta dei biancorossi arriva con Ierardi: gol annullato per fuorigioco. Dall’altra parte Salvi con un gran tiro dalla distanza raddoppia, ancora una volta rete annullata. Al 43’ Dionisi trova la deviazione che beffa Grandi. Stavolta tutto regolare: è 2-0. Nella ripresa i padroni di casa sfiorano il terzo gol. Al 62’ Diaw accorcia le distanze realizzando il suo primo gol stagionale. Il gruppo di Brocchi non trova il pareggio. Salgono a cinque le partite senza vittoria. Il Vicenza resta penultimo in classifica.