Ascoli-Vicenza, Sottil: La vittoria era fondamentale

Al termine della partita col Vicenza, Mister Sottil ha commentato così il successo dell’Ascoli contro il Vicenza e la prestazione dei suoi.

“La vittoria era fondamentale, mancava da troppo tempo, è un risultato importante per tutti, per noi, la Società, i tifosi, è un risultato che abbiamo voluto fortemente. Oggi siamo stati autori di una grande prestazione dall’inizio alla fine, contro un avversario non in un periodo positivo, ma tosto ed arcigno. Oggi il campo ha detto che l’Ascoli ha meritato ampiamente la vittoria”.

Una vittoria che rilancia le ambizioni di classifica della squadra allenata da mister Sottil per il proseguo della stagione.