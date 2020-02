Nelle farmacie comunali Aset sono disponibili le tessere Baby Bonus per tutti i nuovi nati e le nuove nate nel 2020.

Le tessere danno diritto allo sconto del 10 per cento su tutti i prodotti per la mamma e per il bebè, fruibile in tutte le farmacie comunali Aset, e sono valide per un anno a partire dalla data di nascita della bambina o del bambino.

«L’iniziativa è stata promossa da Aset spa – afferma il presidente Paolo Reginelli – in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Fano e penso di poter dire che risulta molto gradita. È un modo di congratularsi con le famiglie per il nuovo arrivo e allo stesso tempo di fornire un aiuto concreto».

La tessera può dunque essere ritirata nelle farmacie comunali Aset, presentando il certificato di nascita, oppure il documento che l’ospedale Santa Croce di Fano distribuisce ai genitori dei nuovi nati e delle nuove nate. Si ricorda che le farmacie comunali Aset spa sono a Fano (a Sant’Orso in via Sant’Eusebio 12; a Gimarra in viale Romagna 133/f; alla stazione ferroviaria nello spiazzale dello scalo; a Bellocchi in via Einaudi 30), a Marotta in via Ferrari 39, a Piagge in via Roma 105 e a Cantiano in piazza Luceoli 25.