ASPIC Psicologia Marche: “Erotismo, Desiderio e Seduzione”, evento 2-3 aprile

L’ASPIC (Associazione per lo Sviluppo Psicologico dell’Individuo e della Comunità) Psicologia Marche di San Benedetto del Tronto (AP) organizza un evento dal titolo “Erotismo, Desiderio e Seduzione” con il Prof. Edoardo Giusti, Psicoterapeuta Didatta e Supervisore, Fondatore dell’ASPIC, della EAIP The European Association of Integrative Psychotherapy e della FISIG Federazione Italiana Scuole Istituti Gestalt. È direttore della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Pluralistica Integrata di Roma con autorizzazione ministeriale. Svolge attività di ricerca scientifica e di supervisione didattica agli psicoterapeuti. Coordinatore del Gruppo ASPIC a livello Nazionale. Autore di oltre 100 saggi sulla clinica applicata rivolti sia al grande pubblico che agli specialisti.

Un evento per apprendere ad ascoltare maggiormente il proprio corpo e dare voce alla passione e al flusso emotivo. Verranno affrontati i temi motivazionali necessari per costruire una relazione soddisfacente e funzionale con se stessi e con l’altro. La motivazione è parte integrante della vita dell’essere umano e contribuisce al benessere psichico. È un modo di essere e di esprimere se stessi, risponde ai bisogni di intimità, amore, vicinanza, riconoscimento affettivo.

Numerose le richieste di partecipazione da parte del mondo professionale socio-sanitario e non.

L’evento si terrà presso l’Hotel Calabresi di San Benedetto del Tronto.

Programma dell’evento:

– Sabato 2 aprile

ore 16.00 – Saluti e presentazione – Dott.ssa Catiuscia Settembri, Presidente ASPIC Psicologia Marche

Ore 16,45 – 17,45 – Seminario – “EROTISMO, DESIDERIO E SEDUZIONE” – Prof. Edoardo Giusti

Scoprire l’enigma di Eros che infiamma una passione assopita e la fascinazione evocata dal flusso emozionale nell’arte del piacere…

Ore 18,15 – 20,15 – Workshop – “POTENZIARE L’ARTE DELL’ATTRAZIONE IRRESISTIBILE” – Prof. Edoardo Giusti

Nel laboratorio svilupperemo la credibilità biochimica relazionale mediante l’attivazione della scintilla creativa con l’incanto autentico dello slancio vitale…

– Domenica 3 aprile

ore 10.30-12.30

1° workshop “IL DIRITTO DI CONCEDERSI IL PIACERE” – Dott.ssa Ilaria Di Sabatino e Dott.ssa Daniela Tommolini – psicologhe

Procurarsi il piacere è un atto di conoscenza importante, significa stare bene in compagnia di se stessi.

2° workshop “I CHIAROSCURO DELLA PASSIONE” – Dott.ssa Melissa Panichi – psicoterapeuta

Luci ed ombre della propria sessualità.

Per info: https://www.aspicpsicologiamarche.it

Link diretto: https://www.aspicpsicologiamarche.it/erotismo-desiderio-seduzione.html