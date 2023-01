Atma-Jesi: percorsi alternativi dei bus per lavori cavalcavia di Viale della Vittoria

In seguito ai lavori di consolidamento del cavalcavia di Viale della Vittoria, a Jesi, le linee Atma in transito lungo il tratto chiuso al traffico subiranno deviazioni dalle ore 9 di lunedì 19 gennaio fino a chiusura del cantiere.

Modifiche ai percorsi:

Le linee in direzione Fabriano-Ancona, giunte in prossimità del Cavalcavia, svolteranno a sinistra in Viale Papa Giovanni XXIII e proseguiranno (senza fermate intermedie) in Viale

Verdi, Via Erbarella (dove eseguiranno l’ultima fermata) per poi riprendere il percorso invariato.

Le Linee in direzione Ancona-Fabriano, svolteranno a destra in Via Erbarelle (dove eseguiranno la prima fermata) e proseguiranno (senza fermate intermedie) in Viale Verdi, Viale Papa Giovanni XXIII, per poi riprendere il percorso invariato (fermata provvisoria in Viale della Vittoria di fronte al distributore Esso).

La linea JE71 in direzione Viale Papa Giovanni XXIII-Viale della Vittoria: da Via R. Sanzio alla rotatoria tra Viale Papa Giovanni XXIII e Via Rossini invertirà la marcia alla rotatoria per proseguire (senza fermate intermedie) in Viale Verdi, Via Erbarella (dove effettuerà l’ultima fermata) per poi riprendere il percorso invariato.