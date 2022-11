Atti intimidatori verso amica della ex, uomo fermato a Porto Sant’Elpidio

Un rapporto sentimentale malato che stava per avere conseguenze tragiche nella nostra regione.

Un uomo aveva maturato una tale avversione nei confronti di una ragazza di Porto Sant’Elpidio (Fermo), perché affetto da una insana e insensata gelosia dell’amicizia della donna con una sua ex fidanzata, da attribuirle la fine della loro storia: per questo motivo si sarebbe reso responsabile di un doppio atto intimidatorio nei confronti della giovane, la rottura di un finestrino dell’auto e poi un ordigno fatto esplodere vicino alla vettura, nella stessa sera, che aveva mandato in frantumi anche vetri di abitazioni vicine, danneggiando una cabina a gas, rischiando di fare una strage.