Attiva la convenzione tra CSV Marche e Caf Acli

E’ sempre attiva la convenzione tra il CSV Marche e il Caf Acli per agevolare le associazioni nell’osservanza degli adempimenti fiscali.

Per usufruire della convenzione occorre presentare richiesta e documentazione che vanno consegnate a mano entro il 24 febbraio 2022 da parte delle associazioni, presso gli uffici del Caf Acli del territorio di competenza, previo accordo telefonico con i referenti. In caso di impossibilità a recarsi di persona è necessario contattare telefonicamente i responsabili delle varie sedi per valutare modalità alternative.

Devono produrre le certificazioni CU2022 e presentare il Modello 770S le associazioni che hanno avuto nell’anno 2021 le seguenti situazioni: fatture di professionisti che espongono la ritenuta d’acconto, nota di addebito relativa alla Prestazione d’opera occasionale e/o ricevuta rilasciata dal prestatore occasionale al committente al momento dell’incasso delle somme, fatture di professionisti che non espongono la ritenuta d’acconto, ma si trovano nel regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (ex ar. 27 c. 1 e 2 D.L. 98/2011), nel regime delle nuove iniziative produttive (ex art. 13 l. 388/2000) o nel regime forfettario (art.1, comma 67, Legge n. 190/2014). Debbono presentare il Modello IRAP le associazioni che hanno avuto nell’anno 2021 le seguenti situazioni: prestazioni d’opera occasionale, dipendenti e lavoratori parasubordinati (compresi Co.co.co.). Devono presentare il modello Redditi Enc le Odv Iscritte al Registro Regionale del Volontariato solo se detengono immobili a vario titolo, coloro che hanno percepito affitti e che nell’anno di riferimento (2021) non hanno svolto attività commerciali diverse.

Debbono presentare il modello Imu/Tasi Enc le Odv, le Aps e gli altri enti non commerciali che hanno immobili di proprietà o che li detengono a vario titolo.