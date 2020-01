Auto contro macchine parcheggiate a Jesi, ferito conducente

Gli agenti dei Vigili del fuoco sono intervenuti questa notte alle ore 1:10 circa a Jesi in via XX luglio per un incidente stradale.

Il conducente di un’auto, per cause in fase di accertamento, finiva contro due auto in sosta ribaltandosi su un fianco, trasportato poi al pronto soccorso di Jesi.

La squadra dei Vigili del Fuoco è rapidamente intervenuta sul posto ed ha messo in sicurezza i mezzi coinvolti.

Sul posto è giunto anche personale della Croce Rossa e gli agenti dei Carabinieri di Jesi. Questi ultimi hanno provveduto, oltre a mettere in sicurezza la zona incidentata, ad effettuare i rilievi per ricostruire esattamente cosa abbia causa l’uscita fuori strada e la perdita di controllo del mezzo in un sinistro che poteva avere conseguenze molto più gravi di quelle verificatesi.