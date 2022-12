Auto fuori strada in Umbria, quattro giovani morti

Fra questi anche una 17enne. Arrivavano da una festa di compleanno

Quattro giovani dell’alto Tevere umbro, sono morti questa notte in un incidente stradale avvenuto in località Altomare a San Giustino Umbro.

I giovani si trovavano a bordo di una Fiat Punto che è finita fuori strada.

Le vittime sono due ragazze, di 17 e 22 anni, e due ragazzi, di 20 e 21 anni.

Sono tutti originari di Santa Maria Tiberina e di Città di Castello.

I quattro, secondo una ricostruzione effettuata dai carabinieri, erano reduci da una festa di compleanno e si stavano probabilmente dirigendo verso Sansepolcro in Toscana per andare in discoteca.

E’ possibile che fra le cause del tragico incidente anche la strada resa viscida dalla pioggia.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Città di Castello coordinati dalla Procura di Perugia.

L’auto, una Fiat Punto, è dapprima finita in una cunetta e dopo ha sbattuto violentemente contro un muro di contenimento di un ponte.

Sul posto i soccorsi non hanno potuto far altro che constatare il decesso.