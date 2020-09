Autunno in rosa nel borgo marchigiano di Gradara

A Gradara l’autunno è “in rosa” e profuma di novità. Il 3 e 4 ottobre arriva “La Vie en Rose” con eventi e iniziative.

Nel borgo marchigiano la stagione turistica non finisce con l’estate. Eventi tradizionali e nuove iniziative

ravviveranno il periodo autunnale nella cittadella di Paolo e Francesca. Si inizia il 3 e 4 ottobre con La vie en

Rose un’ideazione originale e di nuova concezione che si ispira alle ambientazioni parigine di fine Ottocento

«Non si tratta di un evento classico ma piuttosto di una “incantevole suggestione” – precisa il direttore

artistico Marcello Franca – vogliamo presentare Gradara sotto una veste insolita che ne esalti l’anima

romantica e sognatrice. Inviteremo i visitatori a compiere una passeggiata lungo le vie del borgo in cui il

profumo sarà guida e fil rouge. Il profumo ha infatti il magico potere di evocare ricordi, immagini ed

emozioni. A Gradara ricreeremo situazioni ed atmosfere di una Montmartre ai tempi della prima Belle

Epoque: ci sarà un’accoglienza in stile bohemienne fatta di intrattenimenti per famiglie, mercatini con

animazioni teatrali e musica dal vivo con esibizioni di maestri della fisarmonica. L’intento de “La Vie en

Rose” è quello di far trascorrere momenti di lieve spensieratezza suscitando sensazioni di benessere come

quella lasciata nell’aria da una buona fragranza».

«Non è stato semplice garantire una programmazione eventi in questa estate così particolare a causa delle

limitazioni imposte dal covid-19 – prosegue Tiziano Marchetti presidente della Pro Loco di Gradara. Per

evitare assembramenti abbiamo dovuto riadattare le nostre iniziative di punta come le rievocazioni storiche

di Giovedì al Castello e The Magic Castle Gradara che si è fatto “piccolo” per l’occasione mantenendo

intatta la sua magia. Siamo infatti riusciti ad offrire comunque delle manifestazioni di qualità che hanno

riscontrato ampio gradimento di pubblico e che si sono svolte in assoluta sicurezza. La dimostrazione che

anche e soprattutto nelle situazioni di difficoltà occorre avere il coraggio di sperimentare soluzioni nuove

facendo leva sulla creatività. Con questo spirito abbiamo ideato La Vie en Rose e confermato gli eventi di

Halloweek a fine ottobre e il castello di Natale nel periodo delle festività invernali».

La Vie en Rose si svolgerà nel primo week end di ottobre dal mattino al tramonto. Ingresso libero nel borgo

con intrattenimenti e spettacoli a pagamento e su prenotazione.

Il programma è pubblicato sul sito ufficiale turistico d Gradara www.gradara.org