BacalàFest e GiroBacalà 2022: il grande ritorno della cucina tradizionale

Fano – Si è aperta lo scorso 20 gennaio la nuova edizione del BacalàFest – Festival del baccalà, stoccafisso e olio che, con il tradizionale GiroBacalà, vede ancora una volta la partecipazione di numerosi ristoranti e trattorie della Provincia ad un gustoso tour gastronomico che accompagnerà anche i palati più esigenti alla scoperta delle tante declinazioni locali di un piatto storico fino al 20 marzo prossimo.

“Con questa iniziativa – racconta Giorgio Sorcinelli, ideatore e responsabile della kermesse – intendiamo contribuire, specie in questo momento di incertezza per la pandemia ancora in atto, a gratificare e valorizzare la professionalità degli operatori della ristorazione del territorio che credono in questa nostra iniziativa e che, con l’utilizzo delle migliori materie prime, sono garanzia per il consumatore e opportunità unica per gli appassionati di questi piatti. Pertanto, grazie e insieme a loro, abbiamo costruito un itinerario che coinvolge ristoranti e trattorie del territorio, disponibili a presentare un piatto a base di baccalà e/o stoccafisso ad un prezzo promozionale e accogliere, nel rispetto delle norme sanitarie vigenti, gli appassionati buongustai”.

Il più gustoso tour del territorio provinciale, dunque, golosa appendice di Sapori e Aromi d’Autunno, è un’occasione per conoscere di più e meglio le radici culturali di una tradizione locale centenaria che da tempo ormai è presente sulle nostre tavole e si è trasformando da piatto “povero” in una ricetta ricercatissima ed apprezzata della cucina popolare e ricco richiamo anche per il turismo enogastronomico del territorio.

Fino al prossimo 20 marzo 2022, gli appassionati “viandanti dei sapori” potranno gustare ricette diverse di baccalà o stoccafisso nei ristoranti della nostra provincia al prezzo convenzionato (giorni e menù a scelta degli operatori) di 14 €(per il baccalà) e 17 €(per lo stoccafisso).

Ecco la lista dei ristoranti aderenti:

1 AGLI OLIVI – CARTOCETO (PU) – Via Bottaccio 4 / Tel. 0721 898144 / [email protected]

2 ALLA LANTERNA – FANO (PU) – Strada Nazionale Adriatica Sud, 78 / Tel. 0721 88474

3 BEL SIT – PESARO (PU) – Strada Panoramica Adriatica 161 / Tel. 0721 22764 / [email protected]

4 BRAVERJA – URBANIA (PU) – Via Betto De Medici 9 / Tel. 0722.317388 / [email protected]

5 DA MATTEO – COLLI AL METAURO (PU) – P.zza Bramante 8 / Tel. 0721 894851 / Cel. 333 6603166 / [email protected]

6 DA ROLANDO – SAN COSTANZO (PU) – C.so Matteotti 123 / Tel. 0721.950990 / [email protected]

7 GALEONE – FANO (PU) – P.zza Amendola 2 / 0721.823146 / [email protected]

8 HOTEL GIARDINO – SAN LORENZO IN CAMPO (PU) – Via Enrico Mattei 4 / Tel 0721 776803 / [email protected]

9 IDEA.LE FOOD & MORE – FANO (PU) – Piazza XX Settembre / Tel 349 5771669 / [email protected]

10 LA LISCIA DA ORI (PU) – Via G. Puccini 2 / Tel. 0721.809781 / Cel. 333.1455385

11 OSTERIA DEL PISELLO – FANO (PU) Loc. Sant’Andrea in Villis 55a / Tel 0721 836169/ [email protected]

12 PICCOLO MONDO – MOMBAROCCIO (PU) – Via Villagrande 175 / Tel. 0721 470170 / [email protected]

13 POSTA VECCHIA – COLLI AL METAURO (PU) – via Flaminia 18 / Tel. 0721.897800 / [email protected]

14 QUESTIONI DI ITTICA – PESARO (PU) – via Solferino 40 / Tel. 0721.704594 / [email protected]

Il Baccalà è servito…. Buon appetito !!

GiroBacalà è un percorso gastronomico nei locali del baccalà e dello stoccafisso delle Terre di Pesaro e Urbino, valli del Metauro e del Cesano e della Regione Marche e fa corollario a BacalàFest – Festival del baccalà, stoccafisso e olio che completa la 33° edizione di Sapori e Aromi d’Autunno 2021.

Si ringraziano: la Regione Marche, il Consiglio Regionale delle Marche, la Provincia di Pesaro e Urbino, il Comune di Fano