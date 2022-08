Baltimora in concerto alla Mole il 30 agosto

Dopo Roberto Angelini e Rodrigo D’Erasmo con il loro omaggio a Nick Drake e il live di Manuel Agnelli, chiude il tris di appuntamenti extra nella corte della Mole, il vincitore di X Factor 2021 l’anconetano Baltimora. Dal giorno in cui si è laureato vincitore della 15esima edizione è passato un anno, periodo in cui l’artista ha consolidato il suo successo e preparato con grande impegno la struttura dei suoi spettacoli live. E tra gli appuntamenti dell’estate 2022 non poteva certo mancare una tappa nella sua città natale,

Reduce da un trionfale sold out lo scorso 15 maggio a Milano, al Santeria Toscana 31, Baltimora ha portato la sua musica su alcuni dei maggiori palchi italiani, come al Largo Venue di Roma (10 maggio) e al Mamamia di Senigallia (13 maggio).

Ora tocca ad Ancona, dove l’artista sarà atteso da un nutrito stuolo di fans.

Edoardo Spinsante, in arte BALTIMORA, nato nel 2001, nasce e cresce ad Ancona, prima di trasferirsi a Milano per dedicarsi agli studi di Produzione Audio e alla sua musica. Edoardo scrive, arrangia e produce i suoi brani da anni ma li ha sempre tenuti per sé fino a quando entra in contatto con Pezzi Dischi. Grazie a loro decide di mettersi in gioco e iniziare il percorso davanti ai 4 giudici della quindicesima edizione di X Factor, dove, oltre alle cover, ha presentato i due inediti “Altro” e “Baltimora”, che sono diventati i singoli che lo hanno portato alla vittoria al forum di Assago.

A marzo di quest’anno esce il suo EP d’esordio “Marecittà” con evidenti richiami alla sua terra (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), anticipato dal singolo “Colore”.

I biglietti del concerto di Baltimora sono in prevendita nel circuito Amat/Vivaticket (anche online) e acquistabili anche presso la biglietteria delle Mole Vanvitelliana dalle ore 20,30 del giorno del concerto. Inizio spettacolo ore 21,30