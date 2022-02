Bando di capitalizzazione e patrimonializzazione delle PMI. Carloni: “Notevole successo, già pervenute 640 domande”

Grande interesse manifestato dalle imprese per il bando relativo ai contributi per la capitalizzazione e patrimonializzazione delle Piccole e Micro Imprese, dato in gestione unitaria ai Confidi UNI.CO. S.C., Confidicoop Marche S.C. e a Confidi Macerata, che oggi aprivano gli sportelli telematici al pubblico.

Mirco Carloni, Vice Presidente di regione Marche, assessore allo sviluppo economico: “Abbiamo predisposto una dotazione finanziaria consistente di sei milioni che siamo pronti ad integrare con ulteriori fondi. L’interesse che hanno manifestato le imprese dimostra che abbiamo fatto centro, intercettando le necessità delle aziende di rafforzare il patrimonio sociale”.

Sono 640 le richieste pervenute in data odierna con il lavoro di ricezione che proseguirà da parte dei Confidi fino all’impegno integrale dei 6 milioni di euro posti a bando, a seguito della verifica di regolarità delle domande pervenute.