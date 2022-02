Bando per le piccole e medie imprese per la capitalizzazione e patrimonializzazione: dal 7 febbraio al via le domande di contributo.

Bando per le piccole e medie imprese nelle Marche.

Dalle ore 8.30 di lunedì 7 febbraio i Confidi regionali UNI.CO (in associazione con Confidi Macerata) e Confidicoop, individuati come gestori del Fondo finalizzato alla concessione di contributi per la capitalizzazione e patrimonializzazione delle piccole e micro imprese –

promosso da Mirco Carloni, vicepresidente della regione Marche e assessore allo Sviluppo economico – apriranno i loro sportelli telematici per raccogliere le domande di contributo alle imprese.

Le domande delle piccole e micro imprese verranno esaminate direttamente dai Confidi, che procederanno ad effettuare l’istruttoria, ad assegnare il contributo e ad erogarlo a valere sul Fondo, secondo le procedure stabilite.

Si ricorda che il fondo è accessibile alle piccole e micro imprese già in forma di società di capitali, che intendono aumentare il capitale, o in forma di società di persone o ditte individuali che intendono trasformarsi, anche attraverso processi di aggregazione.

Tutte le informazioni e la modulistica potranno essere reperite rispettivamente nei seguenti siti web:

– UNI.CO: https://uni-co.eu/contributi-a-fondo-perduto-per-la-capitalizzazione-e-patrimonializzazionedelle-micro-e-piccole-imprese-previsti-dalla-l-r-2-dicembre-2021-n-33-art-12/

– CONFIDI COOP: https://confidicoopmarche.it/bandi/

– CONFIDI MACERATA: https://confidimacerata.it/