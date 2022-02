Bando PSR Marche Sottomisura 4.1. Il 10 febbraio a Cagli il seminario di presentazione

Si terrà a Cagli (PU) il prossimo 10 febbraio alle ore 17.00 presso l’azienda agricola Nucci Valerio e Gianmarco il seminario di presentazione del bando relativo alla sottomisura 4.1 – “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole”, rivolto ad imprenditori singoli o associati che mette a disposizione fondi con l’obiettivo di promuovere investimenti migliorativi della struttura produttiva. Grazie al PSR Marche diventa oggi possibile costruire o ristrutturare fabbricati, impianti e ricoveri, acquistare attrezzature e macchinari, realizzare opere di miglioramento fondiario.

“Trenta milioni di euro che possono contribuire a cambiare il volto del sistema rurale regionale: un’impresa agricola più moderna affronta meglio la concorrenza dei mercati, può diventare più efficiente sul versante energetico, produrre in modo più sostenibile e garantire una maggiore sicurezza sul lavoro a chi quotidianamente è impegnato nella coltivazione e nell’allevamento”, evidenzia il vicepresidente Mirco Carloni, assessore all’Agricoltura. Nel concreto, i progetti potranno prevedere lavori di costruzione, ristrutturazione e miglioramento di fabbricati aziendali produttivi e per le produzioni zootecniche, la costruzione di serre e ricoveri per macchine e attrezzature agricole, silos e serbatoi idrici, la realizzazione e/o ristrutturazione di strutture e impianti di lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, l’acquisto di macchine e attrezzature nuovi i usati, la creazione di impianti e/o ristrutturazioni di colture arboree, arbustive specializzate e perenni, miglioramenti fondiari e sistemazioni idraulico agrarie (come ad esempio recinzioni, viabilità aziendale ed elettrificazione) e l’insediamento di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, come biogas, fotovoltaico, eolico-idraulica e geotermica. In linea con gli obiettivi dell’Unione per una politica agricola sempre più sostenibile e digitale, fra gli investimenti ammessi vi sono anche quelli per apparecchiature e strumentazioni informatiche, compreso il relativo software gestionale e investimenti utili alla creazione di punti d’acqua in area montana come abbeveratoi, fontanili, microinvasi, opere di captazione destinati a garantire il rifornimento idrico per gli animali allevati al pascolo. Il bando verrà finanziato con i fondi della rimodulazione del PSR Marche 2014/2020. Per il biennio di transizione 2021/2022 alle Marche sono state assegnate risorse aggiuntive pari a circa 186 milioni di euro, una cifra importante, da spendere secondo priorità condivise, individuate anche tramite un percorso di ascolto e confronto con il partenariato. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 19/05/2022 ore 13.00.

Il seminario, che si svolgerà in presenza previa registrazione al link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-psr-marche-per-il-biennio-20212022-presentazione-bando-sottomisura-41-255254652537) potrà essere seguito anche sulla pagina FB del PSR Marche oppure sul canale Youtube:

www.facebook.com/PSRMarche/ – www.youtube.com/user/quiblogpsrmarche