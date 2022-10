Bari-Ascoli 0-2, Bucchi: Vittoria di un gruppo straordinario

Queste le prime dichiarazioni di Mister Bucchi al termine della gara vinta dall’Ascoli contro il Bari.

“E’ stata la vittoria di un gruppo straordinario, che ha mostrato un grandissimo spirito, ad un certo punto sembrava che la strada si mettesse sempre più in salita, non credo sia un’eresia se dico che c’era il secondo giallo per Di Cesare e che il primo gol ci è stato annullato in modo quanto meno dubbio. Episodi del genere in casa del Bari con questo stadio così pieno non ci hanno però scomposto, la squadra ha mostrato voglia di portare a casa il risultato. Vittoria meritata a 360° e merito di questo grandissimo gruppo, di mio c’è poco, ma c’è tanto di questa squadra”.