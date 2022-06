Belvedere ArtEventi: Mostra Bipersonale ed Eventi, dal 29 Giugno

Anche quest’anno nel giorno di San Pietro, Santo Patrono di Belvedere Ostrense, prende il via la manifestazione “Belvedere ArtEventi”, una mostra bipersonale di MAURO BICCARI e di CRISTIANO DELLABELLA contornata ed arricchita da numerosi eventi rivolti sia ai grandi che ai piccini.

La mostra, organizzata in collaborazione con il Consigliere Regionale GIACOMO ROSSI, sarà visitabile tutti i giorni dal 29 Giugno al 10 Luglio 2022, dalle ore 21.00 alle ore 23.00, presso le cantine dell’Ex convento delle Clarisse a Belvedere Ostrense (Piazzale Risorgimento), con ingresso gratuito.

Verranno esposte numerose opere pittoriche del Maestro d’Arte Mauro Biccari di Apecchio, e le chimere di Cristiano Dellabella, opere in ferro create dall’artista di Cupramontana riutilizzando vecchi attrezzi agricoli.

Programma eventi collaterali:

Mer 29/06: ore 17.45 Inaugurazione Mostra c/o cantine dell’Ex convento delle Clarisse

ore 18.30 Santa Messa c/o Chiesa di San Pietro Apostolo

ore 21.15 Concerto della Banda Musicale Cittadina e consegna delle Costituzioni ai neomaggiorenni c/o Piazza Martiri Patrioti

Gio 30/06: Letture per Bambini lungo la scalinata, a cura di NICOLETTA PIANGERELLI,

ore 21.00 c/o scalette affianco alla mostra

Ven 01/07: Visita guidata al Borgo, a cura di FRANCESCO D’AMBROSIO,

ore 21.00 incontro in Piazza Martiri Patrioti (su prenotazione 351 8032059)

Dom 03/07: Analisi delle opere esposte alla mostra, a cura della Prof. FRANCESCA LUSLINI,

ore 21.00 c/o cantine dell’Ex convento delle Clarisse

Gio 07/07: Letture per Bambini Lungo la scalinata, a cura di NICOLETTA PIANGERELLI,

ore 21.00 c/o scalette affianco alla mostra.

Durante la serata verranno realizzati segnalibro personalizzati dall’artista CRISTIANO DELLABELLA

Dom 10/07: Visita guidata al Borgo, a cura di FRANCESCO D’AMBROSIO,

ore 21.00 incontro in Piazza Martiri Patrioti (su prenotazione 351 8032059)