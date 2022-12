Belvedere Ostrense, “Aperitivo con autore” con Francesco Talarico

Belvedere Ostrense – Nuovo appuntamento con il ciclo di incontri “Aperitivo con autore” organizzato dalla Biblioteca Comunale e dal Comune di Belvedere Ostrense. Venerdì 2 novembre alle ore 18,30 presso le cantine dell’ex Convento delle Clarisse, in piazzale Risorgimento 8, Francesco Talarico presenterà il suo libro “La fine dei vent’anni”, edito da Edizioni “WE”. Un romanzo generazionale in cui il protagonista rifiuta la maturità, in un viaggio fra i ricordi nostalgici di una vita da studente universitario e la quotidiana realtà dell’essere ormai adulti, tra amicizie, amori, lutti e lavori. Ad aprire l’incontro sarà il sindaco di Belvedere Ostrense avv. Sara Ubertini, dialogherà con l’autore del romanzo il bibliotecario Marco Pettinari. La presentazione del libro sarà accompagnata da una degustazione di vini gentilmente offerti dall’Azienda Vinicola Landi Luciano di Belvedere Ostrense. Tutti sono invitati a partecipare.

