Belvedere Ostrense, avvio delle asfaltature in alcune strade comunali

Belvedere Ostrense – Sono partiti i lavori di asfaltatura di via Crocifisso-Pozzolungo, via Fornaci e un tratto di via Anselmo Marchi. Si tratta un intervento particolarmente importante di sicurezza stradale e di riqualificazione del costo di circa 100.000 euro.

È doveroso da parte nostra ringraziare Viva Servizi per aver compartecipato al 50% della spesa, e la Regione Marche e il Consigliere regionale Marco Ausili per aver destinato al nostro Comune un contributo di 50.000 euro, indispensabile per la copertura finanziaria della parte spettante al nostro ente. Lo stesso Consigliere regionale ha ha partecipato con il sottoscritto ad un sopralluogo lungo il cantiere. lavori proseguiranno ancora per qualche giorno, si invita dunque la cittadinanza alla massima prudenza.

Assessore ai Lavori Pubblici

Luca Baldi