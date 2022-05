Belvedere Ostrense: il 28 maggio inaugura la mostra “The Bid Art Net”

The BID Art Net, in collaborazione e con i Patrocini della Fondazione Dott. Leopoldo Uccellini e il Comune di Belvedere Ostrense, presenta la mostra di Frank Dituri e Mauro Manetti, curata da Lucia Fiaschi che introdurrà l’evento presso la Sala Congressi del Palazzo Fondazione Uccellini.

Per l’inaugurazione alcune opere saranno esposte anche nella Chiesa di San Giuseppe mentre dal 2 giugno saranno visibili solo presso le Cantine dell’Antico Convento delle Clarisse.

“La mostra Praesentia vede in dialogo i più recenti lavori di Frank Dituri e Mauro Manetti. Dituri, fotografo di vasta notorietà, propone la propria lettura dell’immagine sacra che appare nei suoi scatti suggerita, evocata ed emozionalmente presente, quasi che nel pulviscolo luminoso che evoca la presenza del Cristo vi fosse la sostanza immateriale della divinità. Mauro Manetti, pittore e scultore di raffinata cultura, risalendo alle fonti iconografiche medievali restituisce con bagliori di oro zecchino la sostanza immutabile del Cristo. La mostra, un dittico contemporaneo, è segno di una ricerca che entrambi gli artisti portano avanti da tempo con coerenza e assoluta fedeltà al loro sentire. Sicuramente un raro esempio di dialogo al quale il mezzo espressivo differente non pone alcun ostacolo, anzi, l’un con l’altro si rafforzano.”

Lucia Fiaschi

Ingresso libero

Catalogo in mostra: Euro 10,00 (il ricavato delle vendite sarà interamente destinato alla Fondazione Dott. Leopoldo Uccellini e verrà impiegato per scopi filantropici ed assistenziali secondo Statuto).

Orari di apertura:

28 maggio come da programma inaugurale.

29 maggio dalle 17:00 alle 20:00.

2-5 giugno dalle 17:00 alle 20:00.

9-19 giugno dal giovedì al sabato, dalle 17:00 alle 20:00 (previa prenotazione con almeno 24h di anticipo telefonando al 340 3124136).

