Belvedere Ostrense, lupi aggressivi sbranano bestiame

Nuovo episodio di danni al bestiame causati dai lupi che abitano l’interno della nostra regione.

Quattro animali, tra pecore e capre, sono stati sbranati da lupi nella campagna di Belvedere Ostrense (Ancona).

Gli attacchi, avvenuti di notte a metà della settimana scorsa in corti private, hanno destato preoccupazione nella popolazione del piccolo paese di campagna immerso tra le vallate del Misa a nord e dell’Esino a sud. Meno di un mese fa altri due attacchi, avvenuti tra Senigallia e Morro d’Alba, in cui erano morti almeno 15 ovini. Circostanze che avevano riacceso i riflettori sulla presenza dei lupi nell’area. L’amministrazione comunale, guidata dalla sindaca Sara Ubertini, ha lanciato un appello perché venga prestata massima attenzione e prudenza, non solo da parte degli allevatori ma di chiunque detenga anche solo pochi animali da cortile o domestici. Degli episodi sono informati anche i carabinieri forestali e la Provincia di Ancona