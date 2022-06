Belvedere Ostrense, maxi intervento al Palazzetto dello Sport

Con grande soddisfazione possiamo considerare conclusi i tre cantieri che per mesi hanno interessato il Palazzetto dello Sport di via Euro Tarsilli nel Comune di Belvedere Ostrense.

Il primo cantiere, gestito dall’impresa Maccari Giancarlo Costruzioni s.r.l. di Camerino (MC), ditta aggiudicatrice della gara d’appalto, ha visto l’avvio dei lavori nel mese di Settembre 2021.

Si è provveduto ad effettuare i seguenti interventi:

– Consolidamento della frana a valle dello stabile con la realizzazione di una tura di n. 52 pali trivellati di cm 80 di diametro e di mt 12 di profondità collegati tra loro con un cordolo in cemento armato;

– Rifacimento delle fognature ed esecuzione dei drenaggi.

-Realizzazione del nuovo tratto di strada per consentire la circolazione delle auto attorno al Palazzetto, tale intervento è stato possibile grazie al lavoro svolto in sinergia con gli uffici della Regione Marche e grazie all’interessamento del Consigliere Regionale Marco Ausili.

Importo complessivo dei lavori € 227.634,41 di cui € 150.000,00 finanziati con fondi a carico del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Piano Stralcio 2019 di interventi contro il dissesto idrogeologico) e i restanti € 77.634,41 finanziati mediante mutuo contratto dal Comune con Cassa Depositi e Prestiti.

Un intervento importante conclusosi oggi ma che ha visto l’avvio dell’iter burocratico diversi anni fa grazie all’interessamento della passata Amministrazione Regionale e Comunale.

Il secondo cantiere, gestito dall’impresa Artigiana Elettrika s.r.l. di Jesi (AN), ha visto l’avvio nel mese di settembre 2021.

Vari sono stati gli interventi realizzati all’interno del Palazzetto dello Sport, come ad esempio compartimentazione dei locali spogliatoi, sostituzione porte di ingresso, compartimentazione della parete di separazione con il bocciodromo… Tutti interventi volti all’adeguamento alle norme di prevenzione incendi.

Importo complessivo dei lavori € 99.950,00 totalmente finanziati dal Ministero dell’Interno.

Con il terzo cantiere, gestito dall’impresa Maccari Giancarlo Costruzioni s.r.l. di Camerino (MC) si è proceduto all’asfaltatura della via di accesso e del parcheggio antistante il Palazzetto dello Sport. Importo complessivo € 12.500, di cui € 10.000,00 ottenuti dal Ministero dell’Interno e la restante parte finanziata con fondi di bilancio.

Questo grande risultato è stato raggiunto in squadra, quindi è per me doveroso ringraziare tutte le maestranze che hanno lavorato con professionalità nei cantieri, i tecnici che hanno progettato e seguito gli interventi, gli uffici comunali e regionali e tutta l’amministrazione comunale.

Assessore Comune di Belvedere Ostrense

Luca Baldi